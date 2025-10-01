На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании призвали усилить ответ на действия РФ

Премьер-министр Дании Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия РФ
Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Глава правительства Дании Метте Фредериксен обратилась к НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. Об этом пишет The Financial Times.

«Мы должны быть предельно откровенны и понимать, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы понимали, что поставлено на карту и что происходит. Когда речь идет об использовании беспилотников или кибератаках, цель — нас разделить», — отметила премьер-министр.

Она добавила, что странам — членам Североатлантического альянса надо «более глубоко» обсудить, как реагировать на действия Москвы. При этом Фредериксен не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность РФ к инцидентам с дронами.

23 сентября в столице Дании приостановили работу аэропорта из-за обнаружения нескольких беспилотников вблизи воздушной гавани. В местных правоохранительных органах рассказали, что над Копенгагеном заметили от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября беспилотные летательные аппараты появились в районе четырех аэропортов в Дании. Речь идет об объектах в городах Сеннерборг, Эсбьерг, Ольборг и Скридструп.

Датские власти сообщили союзникам по НАТО, что «вторжение» беспилотников на территорию королевства было организовано другим государством. Комментируя ситуацию, в посольстве Москвы в Копенгагене заявили, что российская сторона категорически отвергает утверждения о причастности к данным инцидентам.

Ранее в Дании прошли учения по отражению атак дронов.

