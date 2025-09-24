В Кремле оценили ситуацию по ДСНВ

Президент России Владимир Путин «протягивает руку» США своим предложением по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в интервью радио РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон», — сказал он.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.