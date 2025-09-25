На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейская страна ввела санкции против Нетаньяху

Словения ввела санкции против Нетаньяху
Jack Guez/Reuters

Власти Словении ввели ограничительные меры против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил МИД страны в соцсети Х.

«Нетаньяху подвергается судебному преследованию в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности», — говорится в сообщении.

Нетаньяху запретили въезд в страну. В 2024 году Словения признала государственность Палестины.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако. О признании Палестины заявил на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава правительства Бельгии Барт Де Вевер. Он подчеркнул, что Брюссель всегда защищал принцип двух государств и поэтому присоединился к подписантам Нью-Йоркской декларации.

Ранее соратники Нетаньяху призвали его аннексировать часть Палестины.

