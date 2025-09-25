На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля отказался признавать Палестину

Нетаньяху пообещал не допустить создания государства Палестина
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не допустит создания государства Палестина. Выступление политика опубликовала его канцелярия в Telegram-канале.

Нетаньяху подчеркнул, что намерен на сессии ГА ООН рассказать «правду граждан Израиля», израильских военных и государства.

Кроме того, премьер осудил тех лидеров, которые хотят создать палестинское государство «в самом сердце Израиля».

«Этого не будет», — заявил израильский лидер.

Он добавил, что в Вашингтоне встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним возможности, которые открылись благодаря «победам» израильской армии, а также необходимость достижения целей войны путем возвращения заложников, удерживаемых боевиками радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Израиль отверг признание палестинской государственности странами Запада.

Ранее Израиль предупредил об ущербе отношениям с США при аннексии Западного берега.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами