Премьер Израиля отказался признавать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не допустит создания государства Палестина. Выступление политика опубликовала его канцелярия в Telegram-канале.

Нетаньяху подчеркнул, что намерен на сессии ГА ООН рассказать «правду граждан Израиля», израильских военных и государства.

Кроме того, премьер осудил тех лидеров, которые хотят создать палестинское государство «в самом сердце Израиля».

«Этого не будет», — заявил израильский лидер.

Он добавил, что в Вашингтоне встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним возможности, которые открылись благодаря «победам» израильской армии, а также необходимость достижения целей войны путем возвращения заложников, удерживаемых боевиками радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Израиль отверг признание палестинской государственности странами Запада.

Ранее Израиль предупредил об ущербе отношениям с США при аннексии Западного берега.