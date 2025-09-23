На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину

Трамп на вопрос о том, доверяет ли он Путину: я дам вам ответ в течение месяца
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца ответить на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину, его слова приводит РИА Новости.

«Я дам вам знать примерно в течение месяца», — сказал он во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

По мнению главы Белого дома, конфликт на территории Украины может продолжаться еще долго.

Он отметил, что Россия обладает большой военной мощью. Также Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже.

23 сентября Трамп выступил на заседании Генассамблеи ООН. Президент США заявил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Всего американский лидер во время выступления упомянул Россию десять раз, один раз — ее президента Владимира Путина. Трамп упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

Ранее в России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа.

