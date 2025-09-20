В России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев переделал знаменитый лозунг президента США Дональда Трампа «Make America Great Again» (сделаем Америку снова великой — прим. ред.) и предложил распространить его на весь мир. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«MWGA (Make World Great Again) — сделаем мир великим снова! Вместе, с опорой на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — высказался Дмитриев.

Глава РФПИ не в первый раз обращается в соцсетях к американцам. Так, 27 августа он опубликовал в X видео с ослами, пытающимися перелезть через забор. На кадрах два осла перепрыгивают ограждение, а последний его ломает.

Дмитриев заявил, что третье животное поняло важность устранения барьеров, и предложил распространить этот опыт на отношения между США и Россией и убрать препятствия на пути к диалогу между странами.

Ранее глава РФПИ призвал привлечь западные СМИ к ответственности после покушения на Чарли Кирка.