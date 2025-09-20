На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа

Глава РФПИ Дмитриев переосмыслил лозунг Трампа и предложил сделать мир великим
Jae C. Hong/AP

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев переделал знаменитый лозунг президента США Дональда Трампа «Make America Great Again» (сделаем Америку снова великой — прим. ред.) и предложил распространить его на весь мир. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«MWGA (Make World Great Again) — сделаем мир великим снова! Вместе, с опорой на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — высказался Дмитриев.

Глава РФПИ не в первый раз обращается в соцсетях к американцам. Так, 27 августа он опубликовал в X видео с ослами, пытающимися перелезть через забор. На кадрах два осла перепрыгивают ограждение, а последний его ломает.

Дмитриев заявил, что третье животное поняло важность устранения барьеров, и предложил распространить этот опыт на отношения между США и Россией и убрать препятствия на пути к диалогу между странами.

Ранее глава РФПИ призвал привлечь западные СМИ к ответственности после покушения на Чарли Кирка.

