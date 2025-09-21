Новый постпред США при ООН вручил Гутерришу верительные грамоты

Новый постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутерришу верительные грамоты. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что для него огромной честью является представлять президента США Дональда Трампа, а также американский народ на мировой арене.

Он также пообещал «сделать ООН снова великой».

20 сентября бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц официально вступил в должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций (ООН).

Накануне сенат утвердил Уолтца на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН. Его кандидатуру поддержали 47 сенаторов, против выступили 43.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.