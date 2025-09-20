Экс-советник Трампа вступил в должность постпреда США при ООН

Уолтц официально вступил в должность постпреда США при ООН

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц официально вступил в должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую миссию.

«В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении миссии.

Накануне сенат утвердил Уолтца на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН. Его кандидатуру поддержали 47 сенаторов, против выступили 43.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.