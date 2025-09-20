На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа вступил в должность постпреда США при ООН

Уолтц официально вступил в должность постпреда США при ООН
true
true
true
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц официально вступил в должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую миссию.

«В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении миссии.

Накануне сенат утвердил Уолтца на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН. Его кандидатуру поддержали 47 сенаторов, против выступили 43.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами