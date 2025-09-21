На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Палестины оценили признание государства

Авадалла: признание Палестины стало итогом долгой дипломатической работы
true
true
true
close
Shutterstock/ChiccoDodiFC

Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.

«Признание государства Палестина - это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы», — сказал он.

По его словам, преступления, совершенные Израилем, побудили страны скорее принять шаги о признании палестинского государства.

21 сентября правительство Канады признало государственность Палестины. Также Австралия и Британия признали Палестину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами