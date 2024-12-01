Визит Владимира Путина в Казахстан назвали успешным

Торговля России с другими странами растет, а с Казахстаном она растет опережающими темпами, цитирует Telegram-канал KeyNews слова генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова по итогам сессии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Визит Владимира Путина в Казахстан прошел очень успешно. Во-первых, это российско-казахстанские переговоры и, во-вторых, проведение саммита ОДКБ», — сказал Марков.

По его словам, Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада.

«Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики, имеется в виду строительство больших атомных каскадов, атомных электростанций в Казахстане, и ведутся переговоры. У «Росатома» есть преимущества, и можно прогнозировать, что, скорее всего, именно российская компания получит контракт на строительство атомной станции в Казахстане», — сказал он.

Как отметил профессор РАНХиГС Александр Михайленко, саммит ОДКБ проходил в исторически важный момент активного формирования нового мирового порядка.

«Принятые на саммите ОДКБ решения являются важной инвестицией в будущее мира, вкладом государств-участников в укрепление основ многополярного мира», — отметил он.

«На мой взгляд, самое важное, что нужно отметить про этот саммит - это то, что формат ОДКБ, хотя его хоронят уже бесконечное количество раз, доказал свою состоятельность. На самом деле важно понять, что это рабочая площадка, как коммуникационная, так и обладающая определенными инструментами, которая позволяет синхронизировать решение вопросов безопасности для всех стран-участниц по разным направлениям», — завила ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, главный редактор портала ia-Centr.ru Дарья Рекеда.

Напомним, 28 ноября в Астане в плановом порядке под председательством Казахстана состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В рамках мероприятия прошли заседания в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций государств-членов ОДКБ. По итогам астанинского саммита председательство в ОДКБ с 1 января 2025 года перейдет Кыргызской Республике, и следующая сессия СКБ пройдет осенью будущего года в Кыргызстане.