Украине и Молдавии одобрили членство в ЕС. Грузии повезло меньше

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Грузии отказали: до конца года ее обязали выполнить несколько предварительных условий, после чего в ЕС вновь оценят готовность этой страны к статусу кандидата на присоединение к блоку.

Украина – да

По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз». На пресс-конференции в Брюсселе она добавила, что Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, систему правосудия и усилить борьбу с коррупцией.

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина начинает путь в ЕС с «низкого уровня», но от скорости выполнения ею условий для членства будут зависеть сроки вступления.

«От страны-кандидата и выполнения ею условий зависит скорость вступления… Да, Украина начинает с низкого уровня, но все в ее руках», — уверена Урсула фон дер Ляйен.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале перечислил все условия, которые Киев должен будет выполнить для вступления в Евросоюз. По его словам, речь идет о внедрении законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, завершении проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Киев должен продолжить борьбу с коррупцией на высоком уровне, назначить нового директора Национального антикоррупционного бюро и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратура. Украине также необходимо обеспечить соответствие законов страны о борьбе с отмыванием денег стандартам «Группы по финансовым мерам». Кроме того, Украина должна принять комплексный план реформирования правоохранительной системы, а «антиолигархический» закон — принести на деле свои плоды. Последние пункты от Брюсселя — приведение к европейским стандартам законодательства о СМИ и реформа законодательства о национальных меньшинствах.

«Наша задача – сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС», — уверен Ермак.

Молдавия — да, Грузия — нет

Урсула фон дер ляйен добавила, что Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии. По ее словам, Молдавии тоже «предстоит еще многое сделать».

«Что касается Молдовы, Европейская комиссия пришла к выводу, что в стране имеется прочная основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Макроэкономическая политика была достаточно разумной, и был достигнут прогресс в укреплении финансового сектора и деловой среды, но основные экономические реформы еще предстоит провести; страна создала прочную основу для дальнейшего приведения в соответствие с законодательством ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Грузии рекомендацию не дали. В сообщении Европейской комиссии, говорится, что она будет «следить за прогрессом Грузии в решении» «приоритетных задач и доложит о них к концу 2022 года».

Среди этих задач — решение вопроса политической поляризации путем обеспечения сотрудничества политических партий, гарантии полноценной работы всех государственных институтов, продолжение совершенствования избирательной системы.

Также Грузии предстоит принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы, сделать так, чтобы судебная система была полностью и подлинно независима, обеспечить надлежащее функционирование всех судебных и прокурорских учреждений. В Еврокомиссии отметили, что все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.

Среди приоритетов указано и укрепление независимости антикоррупционного агентства, объединение ключевых антикоррупционных функций для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне. Кроме того, в ЕК заявили о том, что Грузии нужно реализовать обязательство по «деолигархизации путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни».

Стране также нужно усилить борьбу с организованной преступностью, предпринять более активные действия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды, усилить защиту прав людей, принадлежащих к уязвимым группам, обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях, принять законодательство, чтобы грузинские суды активно учитывали в своих обсуждениях решения Европейского суда по правам человека.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии с учетом рекомендации Еврокомиссии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

«Историческое решение» по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что решение Европейской комиссии «историческое».

«Я ценю положительное заключение ЕК о статусе кандидата для Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена Еврокомиссии за историческое решение. Я ожидаю положительного результата от Евросовета на следующей неделе», — написал он на своей странице в Twitter.

В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу желания Украины присоединиться к Евросоюзу изменилась. Это произошло после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Дипломат рассказал, что после таких слов позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в ЕС требует повышенного внимания.

«Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», — сказал Песков.

А заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что руководство Евросоюза якобы занимается подготовкой жителей Украины к тому, чтобы они умирали «за европейскую перспективу».

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС», — написал он «Вконтакте».