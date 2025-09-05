В Раде поддержали предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве

Депутат Рады Дмитрук: нет ни одной причины для отказа Зеленского ехать в Москву

У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких причин не ехать на переговоры по урегулированию конфликта в Москву. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого, тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия, тот торгует жизнями украинцев», — написал Дмитрук.

По его словам, на данный момент решается судьба Украины: пойдет ли Киев на прямой диалог с Москвой ради спасения страны или продолжит играть в чужую игру и терять каждый день жизни людей.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

До этого Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Однако в агентстве Bloomberg допустили, что Зеленский все-таки может приехать в Москву, если на него надавит президент США Дональд Трамп.

Ранее Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров.