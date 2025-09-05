На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде поддержали предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве

Депутат Рады Дмитрук: нет ни одной причины для отказа Зеленского ехать в Москву
true
true
true
close
Jacquelyn Martin

У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких причин не ехать на переговоры по урегулированию конфликта в Москву. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого, тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия, тот торгует жизнями украинцев», — написал Дмитрук.

По его словам, на данный момент решается судьба Украины: пойдет ли Киев на прямой диалог с Москвой ради спасения страны или продолжит играть в чужую игру и терять каждый день жизни людей.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

До этого Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Однако в агентстве Bloomberg допустили, что Зеленский все-таки может приехать в Москву, если на него надавит президент США Дональд Трамп.

Ранее Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами