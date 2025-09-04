СМИ: Зеленский может приехать в Москву после просьбы Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву для потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным под давлением американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

«После катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», — Зеленский отвечает: «Как высоко?», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует. Тем временем президент России пригласил своего украинского коллегу в Москву, в МИД Украины назвали такое предложение «неприемлемым». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

