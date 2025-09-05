Белый дом анонсировал заявление Трампа в пятницу вечером

Трамп выступит с заявлением в 23.00 мск

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 23:00 мск, о теме заявления главы государства не говорится. Об этом сообщает портал Roll Call.

5 сентября Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 сентября Трамп сообщил о хороших отношениях с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что президент России Владимир Путин не исключает никаких возможностей для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».