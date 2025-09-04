Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным и Ким Чен Ыном

Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с главой России Владимиром Путиным, председателем Китая Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер сказал в интервью CBS.

«Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы узнаем, насколько хорошие, в течение будущей недели или двух», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что наблюдал за встречами Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном в Китае, которые состоялись на этой неделе в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны.

В этом же интервью Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта.

Президент США подчеркнул, что будет добиваться подписания мирного соглашения. Он выразил надежду на то, что удастся «со всем разобраться».

Ранее Трамп заявил о новых «фазах давления» на Россию.