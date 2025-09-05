В Кремле рассказали о готовности к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин не исключает никаких возможностей для урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью газете «Известия» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин открыт в том числе и для трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат.

«Но результат должен быть хорошо подготовлен», — добавил Песков.

Прежде, чем приступать к подобным переговорам, нужна тщательная подготовка, считает представитель Кремля.

