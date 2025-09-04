В Кремле рассказали, с чего началась рабочая программа Путина во Владивостоке

Рабочая программа президента России Владимира Путина во Владивостоке началась с посещения филиала Национального центра «Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что посещение НЦ «Россия» началось с осмотра интерактивной зоны, посвященной 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Также в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока, даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, ожидается встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.