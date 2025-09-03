На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

Песков: Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию энергетики Дальнего Востока
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) совещание по развитию энергетического комплекса Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На ВЭФе будет субстантивное совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке. Будут обсуждаться вопросы электрогенерации. Участников будет много», — уточнил представитель Кремля.

В рамках форума запланированы встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и другими главами регионов. Вице-премьер Юрий Трутнев в формате видеоконференции представит новые инвестиционные проекты и территории опережающего развития.

Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства активно готовится к мероприятию.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее делегация из Афганистана приехала на ВЭФ.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
