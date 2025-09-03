Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин проведет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) совещание по развитию энергетического комплекса Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На ВЭФе будет субстантивное совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке. Будут обсуждаться вопросы электрогенерации. Участников будет много», — уточнил представитель Кремля.

В рамках форума запланированы встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и другими главами регионов. Вице-премьер Юрий Трутнев в формате видеоконференции представит новые инвестиционные проекты и территории опережающего развития.

Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства активно готовится к мероприятию.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее делегация из Афганистана приехала на ВЭФ.