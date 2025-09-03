Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов

Путин заявил, что принятые во время визита в КНР документы нацелены на будущее

Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в ходе визита в Китай документы нацелены на будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Документы, которые были приняты, причем были приняты всеми участниками (саммита Шанхайской организации сотрудничества. — «Газета.Ru»), они нацелены на будущее», — сказал глава государства журналистам.

1 сентября лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию по итогам саммита в китайском Тяньцзине.

В Кремле отмечали, что Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в декларации отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.