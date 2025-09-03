Путину в Пекине подарили картину с женщинами на рыбалке

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину, на которой изображены рыбачащие конголезские женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

На полотне изображены четыре женщины в ярких одеждах, они несут улов в сетях по берегу моря к берегу. Все это происходит на фоне закатного неба.

Подпись к картине гласит, что в культуре Конго женщина — опора общества.

Путин и Нгессо провели переговоры в столице Китая 3 сентября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил, что на переговорах с иностранными лидерами в Пекине российскому лидеру передали много протокольных подарков.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Песков раскрыл, с кем Путин встретится в завершении своей поездки в Китай.