Песков рассказал о подарках Путину в Пекине

Песков: Путину на переговорах с иностранными лидерами в Пекине дарят подарки

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на переговорах с иностранными лидерами в Пекине передают много подарков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, обмен подарками совершается по протокольным каналам. При этом представитель Кремля не стал уточнять, о каких рода подарках идет речь.

Песков добавил, Путин также всегда привозит протокольные подарки.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Песков раскрыл, с кем Путин встретится в завершении своей поездки в Китай.