Программа двусторонних встреч президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с лидером Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что встреча Путина и Кыонга состоится через полчаса после окончания переговоров российского лидера с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Минут через 40 приедет президент Вьетнама уже», — отметил Песков.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее депутат Рады Дубинский предположил, что единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.