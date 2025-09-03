На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия готова увеличить квоты для студентов из Конго

Путин: в РФ готовы увеличить квоты для обучения граждан Конго в российских вузах
true
true
true
close
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине заявил, что РФ готова увеличить квоты для обучения граждан Конго в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы <...> увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации», — отметил Путин.

Встреча Путина и Сассу-Нгессо состоялась 3 сентября в Пекине. В начале встречи они поприветствовали друг друга на английском языке.

2 сентября российский лидер встретился в китайской столице с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе беседы с ним Путин, в частности, посоветовал Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине, чтобы заставить ее уважать чужие интересы. Такой совет прозвучал после ударов Киева по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами