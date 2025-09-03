Россия готова увеличить квоты для студентов из Конго

Путин: в РФ готовы увеличить квоты для обучения граждан Конго в российских вузах

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине заявил, что РФ готова увеличить квоты для обучения граждан Конго в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы <...> увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации», — отметил Путин.

Встреча Путина и Сассу-Нгессо состоялась 3 сентября в Пекине. В начале встречи они поприветствовали друг друга на английском языке.

2 сентября российский лидер встретился в китайской столице с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе беседы с ним Путин, в частности, посоветовал Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине, чтобы заставить ее уважать чужие интересы. Такой совет прозвучал после ударов Киева по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Путин встретился с родственниками ветеранов советской армии после парада в Пекине.