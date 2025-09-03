На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, что Путин и лидер Конго сказали друг другу на английском в начале встречи

Путин и лидер Конго поприветствовали друг друга на английском перед переговорами
true
true
true

Президент России Владимир Путин и лидер Конго Дени Сассу-Нгессо поприветствовали друг друга на английском языке. Кадры со встречей глав двух государств опубликованы в Telegram-канале Кремля.

На видеоролике можно увидеть, что при встрече Путин и Сассу-Нгессо обнялись и дружески пожали друг другу руки. Затем они обменялись парой фраз на английском языке.

Как передает РИА Новости, президент России спросил у коллеги из Конго, как у него дела. В ответ тот сказал, что «хорошо». На тот же вопрос о своих делах Владимир Путин также ответил положительно.

Встреча Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо проходит 3 сентября в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

2 сентября российский лидер встретился в китайской столице с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе беседы с ним Путин, в частности, посоветовал Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине, чтобы заставить ее уважать чужие интересы. Такой совет прозвучал после ударов Киева по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает.

