Ким Чен Ын заявил о готовности помочь России

Ким Чен Ын: КНДР готова помочь России, это ее братский долг

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна оказать помощь России, назвав это братским долгом. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает. Это наш братский долг», — сказал северокорейский лидер.

В свою очередь, Путин заявил, что у России и КНДР особые отношения.

Переговоры лидеров проходят в Пекине. Главы государств приехали на них на одном автомобиле.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ранее Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в КНДР.