Встреча Путина и Фицо завершилась

РИА Новости: переговоры Путина и Фицо в Китае продлились более часа
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Китае завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальная встреча началась в 17:20 по пекинскому времени (12:20 мск). Представители России и Словакии беседовали более часа.

Переговоры Путина и Фицо проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). В начале встречи словацкий политик поинтересовался у российского лидера, как он поживает. Путин с улыбкой ответил, что если он жив, то уже хорошо.

В ходе встречи они затронули вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО, однако власти допускают ее включение в Евросоюз. Российский лидер в ответ на слова премьера подчеркнул, что также исключает членство Украины в объединении.

Помимо этого, они затронули вопрос поставок энергоносителей и Фицо предложил президенту России провести заседание для углубления сотрудничества.

До этого лидеры России и Словакии встречались в мае в Москве, когда Фицо приезжал в столицу на День Победы.

Ранее Фицо заявил, что Словакия против запрета на импорт российского газа в ЕС.

Визит Путина в Китай
