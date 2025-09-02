В США после ШОС сообщили, что Путин находит все большую поддержку в мире

Президент России Владимир Путин смог преодолеть изоляцию на мировой арене из-за начала конфликта с Украиной и находит все большую поддержку. Об этом пишет газета The New York Times.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году Путин казался изолированным и находящимся в опасном положении, но «теперь его судьба изменилась, и вместе с ней изменился мир». Это стало очевидно после саммита ШОС в китайском Тяньцзине, говорится в материале.

«Путин воспользовался своим выступлением, чтобы публично обвинить Запад в войне на Украине. Он радостно держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и разразился смехом, когда они присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама с радостью приветствовали господина Путина на закрытых встречах, которые затянулись за полночь», — пишет NYT.

Газета подчеркивает, что изоляцию российского президента помог завершить американский президент Дональд Трамп, приняв его в США впервые за десятилетие, а также вступив в конфликт с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, что привело к их сближению с Путиным.

«Тем не менее, теплый прием Путина не зашел слишком далеко. Отношения между многими европейскими странами и Москвой остаются крайне холодными, что негативно сказывается на партнерах России, зависящих от торговли с Европой», — добавили в NYT.

