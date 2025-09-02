Встреча Путина и Вучича в Пекине завершилась

Встреча и Путина в Китае завершилась, она продолжалась более часа

Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Китае завершилась. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Переговоры продолжались более часа.

Встреча Путина и Вучича проходила в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. В ходе нее глава российского государства заявил, что Россия с уважением относится к независимому курсу Сербии. Сербский лидер в свою очередь выразил Москве признательность за поддержку сохранения территориальной целостности сербского государства и дружеское отношение к сербскому народу.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Вучич раскрыл детали «сердечного» разговора с Лавровым.