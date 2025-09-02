Встреча Путина и премьера Пакистана завершилась

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом завершились, их продолжительность составила около часа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи пакистанский премьер заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера. Сам Шариф, по его словам, решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном. Он отметил, что России и Пакистану удалось сдвинуть работу по некоторым направлениям.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

