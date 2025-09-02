Путин провел встречу с Вучичем

Президент России Владимир Путин в Пекине провел встречу с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому курсу Сербии.

Вучич в свою очередь выразил РФ признательность за поддержку сохранения территориальной целостности сербского государства и дружеское отношение к сербскому народу. По его словам, для Сербии важно сотрудничество на высоком уровне с Россией.

Российский лидер добавил, что сегодня стратегическое партнерство России и Сербии взаимовыгодное, оно приносит положительные результаты для обеих стран.

В этот же день Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными лицами.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

