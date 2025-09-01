На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Индии заявил, что ждет визита Путина в республику

Моди сообщил, что Индия ждет визита Путина в декабре текущего года
Индия ждет визита президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, передает «Интерфакс».

В понедельник, 1 сентября, Путин и Моди проводят двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит в китайском городе Тяньцзине.

Как рассказал журналист Павел Зарубин, президент РФ и премьер-министр Индии около часа беседовали тет-а-тет в автомобиле. Только после этого они направились на место проведения переговоров.

До этого Моди в своем аккаунте в социальной сети X написал, что ему всегда приятно встречаться с Путиным. Он дополнил публикацию фотографиями, на которых российский лидер и глава индийского правительства обмениваются рукопожатиями и заключают друг друга в объятия.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава государства планирует посетить Индию в декабре текущего года. По его словам, подготовка визита будет обсуждаться на полях саммита ШОС в Китае.

Ранее журналисты узнали о желании Индии увеличить закупки российской нефти, несмотря на давление со стороны США.

