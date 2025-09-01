На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Индии рассказали, о чем беседовали Путин и Моди на переговорах в КНР

МИД Индии: Путин и Моди в КНР обсудили сотрудничество в экономической сфере
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в КНР, обсудили двустороннее сотрудничество в экономической и энергетической сферах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии.

«Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях», — рассказали в ведомстве.

Переговоры президента РФ и премьер-министра Индии на полях саммита ШОС состоялись 1 сентября. Во время встречи Моди отметил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу. Также глава индийского правительства заявил, что ждет визита Путина в республику в декабре текущего года.

До этого журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин и Моди около часа беседовали с глазу на глаз в автомобиле. Только после этого они направились на место проведения переговоров.

Ранее Моди рассказал о своих эмоциях при встречах с Путиным.

