Моди рассказал о своих эмоциях при встречах с Путиным

Моди: мне всегда приятно встречаться с Путиным
РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пост об этом глава индийского правительства разместил на своей странице в социальной сети X.

Моди также разместил в соцсети фотографии, на которых лидеры двух держав во время встречи в Китае обмениваются рукопожатиями и заключают друг друга в объятия.

1 сентября сообщалось, что Путин коротко пообщался с Моди и председателем КНР Си Цзиньпином перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

До этого Путин приехал в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где пройдет заседание Совета глав стран ШОС. Его встретил Си Цзиньпин. После этого политики прошли в фойе, где вместе с другими главами государств-членов ШОС заняли места на подиуме для традиционного «фэмили-фото».

Ранее Песков пошутил над ждавшими Путина журналистами.

