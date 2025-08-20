На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван важнейший вопрос в организации встречи Путина с Зеленским

Эксперт Кеворкова: безопасность — главный вопрос встречи Путина с Зеленским
РИА Новости/AP

Вопрос обеспечения безопасности станет главным во время подготовки встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова.

«Важнейшими будут вопросы безопасности», — отметила она.

Кеворкова считает, что представители президента России «блестяще» справятся с этой задачей. Другие детали организации встречи Путина и Зеленского она не сообщила, заявив, что их знают только лица, которые непосредственно причастны к подготовке мероприятия.

До этого телеканал Sky News сообщал, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве или в Риме.

Также, как сообщал канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse, Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предлагал ему провести саммит с Зеленским в Москве. Однако, по данным тех же источников, Зеленский ответил отказом на предложение Путина о встрече в столице РФ.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге сообщила, что есть множество вариантов, где могла бы состояться встреча Путина и Зеленского. Она уточнила, что на данный момент этот вопрос США обсуждают с обеими сторонами.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.

