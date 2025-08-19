СМИ: Украина отвергает территориальные уступки в переговорах с Россией

Украина не примет соглашений, подразумевающих территориальные уступки России. Об этом свидетельствует официальный документ правительства Украины по итогам встречи в Белом доме, опубликованный Financial Times (FT).

Согласно тексту, Киев настаивает на прекращении огня как обязательном условии для переговоров о полномасштабном мирном урегулировании.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным во время встречи с Зеленским.