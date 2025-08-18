На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет позвонить Путину в присутствии европейских лидеров

Sky News: Трамп хочет созвониться с Путиным в присутствии европейских лидеров
true
true
true
close
AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп хочет позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, пока европейские лидеры присутствуют в Овальном кабинете. Об этом сообщает телеканал Sky News.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился на гарантии безопасности для Украины.

