Уровень одобрения действий Трампа среди американцев упал до минимума

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до минимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательства в него Вашингтона. Это следует из опроса, проведенного YouGov совместно с Economist.

Отмечается, что исследование проводилось в тот момент, когда Трамп объявил о том, что США разбомбили ядерные объекты на территории Ирана. Согласно данным опроса, рейтинг эффективности работы американского лидера упал на 14%.

Так, 54% респондентов не одобряют политику Трампа, в то время как еще 40% — поддерживают.

Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения Трампа за весь второй срок и ниже, чем уровень одобрения на протяжении большей части его первого срока.

До этого газета New York Times писала, что утечка доклада американской военной разведки об эффективности атаки по ядерным объектам Ирана омрачила триумф президента США Дональда Трампа на проходящем саммите НАТО.

24 июня телеканал CNN, ссылаясь на доклад военной разведки США, сообщил, что американские удары не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подобные сообщения являются ложью.

Ранее Трамп перед саммитом НАТО прокомментировал положение Зеленского.