Российский спецборт вылетел с Аляски

Flightradar: спецборт Ту-204 вылетел из Анкориджа после саммита Путина и Трампа

Самолет специального летного отряда «Россия» Tу-204 вылетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где прошел саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Flightradar24.

По информации портала, воздушное судно вылетело с авиабазы примерно в 4:27 мск в сторону Магадана.

Незадолго до этого стало известно, что глава российского государства поднялся на борт своего самолета, чтобы покинуть Аляску.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

