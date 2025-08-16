На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сел в самолет, чтобы покинуть Аляску

Путин завершает визит на Аляску
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин поднялся на борт своего самолета, чтобы покинуть Аляску после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Кадры видео публикуют СМИ.

В общей сложности его визит на Аляску продлился около пяти часов.

15 августа на Аляске в городе Анкоридж прошел саммит РФ — США. Лидеры двух стран провели переговоры в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты вышли к прессе.

После общения с Трампом Путин посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Президент России возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами