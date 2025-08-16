Путин сел в самолет, чтобы покинуть Аляску

Президент РФ Владимир Путин поднялся на борт своего самолета, чтобы покинуть Аляску после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Кадры видео публикуют СМИ.

В общей сложности его визит на Аляску продлился около пяти часов.

15 августа на Аляске в городе Анкоридж прошел саммит РФ — США. Лидеры двух стран провели переговоры в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты вышли к прессе.

После общения с Трампом Путин посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Президент России возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.