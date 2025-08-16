Посол заявил, что Россия и США готовы преодолевать «токсичное наследие»

Дарчиев: желание со стороны России и США преодолевать «токсичное наследие» есть

Тональность общения России и США рабочая, стороны нацелены на преодоление «токсичного наследия», оставшегося от предыдущей американской администрации, и на достижение результата. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев Первому каналу.

«Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат», — отметил он.

По словам дипломата, «огромное токсичное наследие» теперь необходимо преодолевать, и на это есть желание с обеих сторон.

Впрочем, Дарчиев призвал не давать преждевременных оценок и подождать пресс-конференции глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От США на саммите присутствуют глава Госдепартамента Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Дэн Кейн.

