На Западе заявили об успешном ходе встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая началась более двух часов назад, идет успешно. Об этом заявил британский телеканал Sky News.

По его мнению, то, что переговоры лидеров двух стран по-прежнему продолжаются, «может иметь значение», так как ранее на текущей неделе глава Белого дома говорил, что встреча «закончится очень быстро», если она будет «плохой».

Американский телеканал CNN придерживается такого же мнения.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

