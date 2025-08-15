Трамп и Путин сели в один автомобиль в аэропорту Анкориджа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске. Трансляцию вел C-Span.

Лидеры стран вышли из самолетов и поприветствовали дуг друга рукопожатием. После этого Путин и Трамп попозировали прессе и отправились к автомобилям.

Президенты сели в черный президентский лимузин Трампа марки Cadillac. CNN отмечает, что это необычный шаг — когда Трамп хотел, чтобы лидер КНДР Ким Чен Ын сел в его лимузин во время встречи в Сингапуре в 2018 году, его отговорили от этой идеи. Такое решение даст возможность главам государств побыть наедине, пусть даже короткое время, перед основной встречей, отмечает издание.

Ожидается, что встреча лидеров начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

