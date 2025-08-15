Дмитриев встретился с Уиткоффом на Аляске перед переговорами Путина и Трампа

kadmitriev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретился на Аляске со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав там совместное фото с американским чиновником.

«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», — такую подпись к фото оставил Дмитриев.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее Дмитриев увидел медведя на Аляске и назвал это хорошим знаком.