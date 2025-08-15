Глава РФПИ встретил медведя на Аляске перед саммитом России и США

Глава РФПИ Дмитриев увидел медведя на Аляске и назвал это хорошим знаком

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что перед саммитом лидеров России и США на Аляске он встретил медведя. Видео со встречей опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По его словам, он надеется, что это событие является хорошим знаком.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

