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Путин стал главным моральным ориентиром россиян

ВЦИОМ: за 20 лет доверие к Путину как моральному ориентиру удвоилось
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Об этом сообщили в исследовании ВЦИОМ, опубликованном 9 июля.

Опрос провели 20 июня 2025 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет.

Как отмечают аналитики центра, за последние 20 лет число россиян, считающих Путина моральным авторитетом, удвоилось. ВЦИОМ подчеркивает, что в современном обществе ощущается нехватка таких ориентиров.

Второе место в рейтинге занял режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По данным опроса, большинство респондентов (67%) уверены, что базовые моральные нормы остаются неизменными со временем. Наиболее безнравственными поступками россияне считают действия, подрывающие личное доверие (33%), преступления (16%) и проявление неуважения к людям и Родине (14%).

Также в исследовании отмечается, что все меньше россиян готовы поступаться моральными принципами ради достижения личных целей. За 20 лет таких стало в два раза меньше.

Ранее в Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на доверие россиян к Путину.

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