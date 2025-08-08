Социологи рассказали, насколько россияне доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с с 28 июля по 3 августа 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса», — говорится в сообщении.

51,7% респондентов положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 49,3% --деятельность Правительства России соответственно, уточнили во ВЦИОМ.

В организации также подвели итоги июльского «спонтанного рейтинга», согласно которому уровень доверия Путину составляет 36,6%, вторую и третью строчки в списке занимают глава МИД РФ Сергей Лавров — 18,0% и премьер Мишустин — 15,9%.

Российский лидер ранее возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Отмечается, что за последние 20 лет число россиян, считающих Путина моральным авторитетом, удвоилось.

