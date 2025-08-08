На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Социологи рассказали, насколько россияне доверяют Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с с 28 июля по 3 августа 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса», — говорится в сообщении.

51,7% респондентов положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 49,3% --деятельность Правительства России соответственно, уточнили во ВЦИОМ.

В организации также подвели итоги июльского «спонтанного рейтинга», согласно которому уровень доверия Путину составляет 36,6%, вторую и третью строчки в списке занимают глава МИД РФ Сергей Лавров — 18,0% и премьер Мишустин — 15,9%.

Российский лидер ранее возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Отмечается, что за последние 20 лет число россиян, считающих Путина моральным авторитетом, удвоилось.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами