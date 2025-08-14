На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему Зеленский «начал охоту» на антикоррупционные ведомства

FT: Зеленский обещал начать охоту на НАБУ после скандала с Чернышовым
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «начать охоту» на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после ситуации с расследованием в отношении экс-вице-премьера страны Алексея Чернышова. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на нескольких украинских чиновников.

23 июня НАБУ обвинило Чернышова в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве в качестве меры пресечения назначил ему залог в размере 120 млн гривен (почти $2,9 млн).

По словам собеседников FT, Зеленский пообещал защитить Чернышова, который на тот момент находился за пределами страны, от судебного преследования и даже пообещал предоставить ему охрану, чтобы добраться от границы до Киева. Чиновники утверждают, что Зеленский дал понять, что готов пойти дальше.

«Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ», — сообщил один из источников, добавив, что слишком много людей Зеленского были втянуты в уголовные расследования.

В Financial Times отметили, что после этого на Украине был принят закон в отношении антикоррупционных ведомств, который подорвал репутацию Зеленского и поставил под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. После этого в крупных городах Украины прошли протесты.

31 июля Зеленский заявил, что подписал законопроект о восстановлении полномочий антикоррупционных органов Украины. Этот закон также поддержала Верховная рада.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.

