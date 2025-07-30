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Экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей

Мосийчук: власти Украины в отместку за митинги могут начать мобилизацию с 18 лет
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Roman Baluk/Reuters

Власти Украины в качестве мести за митинги, которые прошли в крупных городах в защиту антикоррупционных служб НАБУ и САП, могут объявить о начале мобилизации с 18 лет. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

Мосийчук предупредил участников так называемого антикоррупционного, или картонного, майдана, что они были отфотографированы и теперь находятся «на карандаше».

«Я думаю, что следующим этапом будет месть целому поколению <…>, будет мобилизация с 18 [лет]», — сказал экс-депутат.

Мосийчук также добавил, что власти Украины рассматривают введение запрета на выезд за границу с 16 лет, поскольку обеспокоены тем, что молодежь, особенно мужского пола, массово покидает страну.

В настоящее время мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. До апреля 2024 года под призыв попадали мужчины от 27 до 60 лет.

Закон по ограничению независимости НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России.

После этого в ряде крупных украинских городов прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского и бунте против него. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский после протестов одобрил проект о независимости антикоррупционных органов.

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