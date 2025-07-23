На Украине прошли протесты из-за решения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами после ликвидации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет Bloomberg.

Автор статьи отмечает, что протесты вспыхнули даже тогда, когда Киев почти ежедневно подвергался ударам беспилотников и ракет. По мнению журналиста, это свидетельствует о растущем чувстве общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ САП было необходимо для их очистки от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В Евросоюзе и США раскритиковали решение президента, отметив, что стремящаяся в ЕС страна не может проводить такую политику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова заявила, что русский след в НАБУ и САП надо было найти, обнаружив валенки и медведя.