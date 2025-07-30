На Украине приостановили расследование по делу экс-вице-премьера из-за закона о НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) решило приостановить расследование эпизода дела против бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова из-за принятого закона, ограничивающего независимость НАБУ. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, бюро расследовало эпизод по оформлению на должности в НАК «Нафтогаз Украины» охраны и домашнего персонала Чернышова в то время, когда он был главой компании. Эти должности предполагали бронь от мобилизации и заработную плату не менее 300 тыс. гривен ($7,1 тыс.).

Как отмечает издание, в постановлении суда, согласно которому у Чернышева в июне прошли обыски, упоминался данный эпизод о «трудоустройстве» в «Нафтогаз Украины».

«Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование этого эпизода», — сказано в сообщении.

23 июня НАБУ предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Чернышев с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого он два года занимал пост министра развития общин и территорий республики. Также политик в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря 2024 года чиновник возглавлял министерство национального единства.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине,

Ранее сообщалось, что Зеленского хотят морально и политически «обнулить» по делу НАБУ и САП.